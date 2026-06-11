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غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

11 يونيو 2026 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، مستهدفًا بالغارات الجوية والقصف المدفعي عددًا من البلدات والمناطق.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة خربة سلم، بينما استهدفت المدفعية بلدات برج قلاوية، تولين، صريفا، وكفرشوبا. كما أغار الطيران على بلدتي الصوانة ودير كيفا.

وفي تطور متصل، أطلقت مدفعية العدو أكثر من 15 قذيفة على أطراف بلدة القطراني، في وقت نفذت فيه الطائرات الحربية أربع غارات متتالية على الموقع نفسه.

إلى ذلك، تعرضت أطراف الريحان في جنوب لبنان لسلسلة من الغارات الجوية، بالتزامن مع غارات أخرى استهدفت وادي برغز.

المصدر / فلسطين أون لاين
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