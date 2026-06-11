مقتل 3 بحارة هنود في هجوم أمريكي على سفينة شحن قبالة سواحل عُمان

أعلن وزير النقل البحري الهندي سارباناندا سونوال، الخميس، عن مقتل ثلاثة بحارة هنود إثر هجوم شنه الجيش الأمريكي على سفينة تجارية قرب مضيق هرمز كان على متنها 24 بحارا هنديا.

وكتب سونوال على منصة "إكس": "من المؤسف للغاية سماع نبأ الحادث المأساوي على متن ناقلة النفط "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو. وللأسف، تأكدت وفاة ثلاثة بحارة هنود أُبلغ عن فقدانهم في البداية، وذلك بعد انتشال جثتين منهم".

وأضاف: "هذه خسارة فادحة لعائلتنا البحرية، تقف حكومة مودي بحزم إلى جانب ذوي القتلى خلال هذه الساعة العصيبة، وهي ملتزمة تماما بدعم أقرباء الضحايا".

وأكد أنه وجه المسؤولين بضمان إعادة أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم إلى بلادهم على الفور، وإعادة جثامين المتوفين بسرعة لإقامة مراسم الدفن.

المصدر / وكالات