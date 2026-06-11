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وحكومة نتنياهو عاجزة عن وقفها

يديعوت أحرنوت: "إسرائيل" تواجه أوسع موجة مقاطعة دولية

11 يونيو 2026 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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العلم الإسرائيلي

قالت صحيفة يديعوت العبرية، إن "إسرائيل" أصبحت الدولة الأكثر تعرضًا للمقاطعة في العالم، بعد سلسلة من الإجراءات الدولية شملت أوامر اعتقال بحق وزراء، منع دخولهم إلى عدة دول، وفرض عقوبات على المستوطنين.

وأوضحت الصحيفة، الخميس، أن هذه الخطوات تهدف إلى ضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتقويض شرعيته، فيما أظهرت حكومة بنيامين نتنياهو حالة من العجز أمام هذه الظاهرة.

وأضافت: " حكومة نتنياهو استسلمت أمام هذه الوقائع، وتسمح لهذه الظاهرة بالانتشار".

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأراضي الفرنسية.

وجاء هذا القرار، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، بسبب سياساته التي "تعزز بشكل فعال ضم الضفة الغربية".

وأوضح بارو أن هذا الحظر جاء بالتنسيق مع شركاء من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.

وتشمل الإجراءات الفرنسية، إلى جانب منع سموتريتش من الدخول، حظر دخول "4 قادة لمنظمات استيطانية، وواحد وعشرين مستوطنا متطرفا".

المصدر / فلسطين أون لاين
#إسرائيل #مقاطعة إسرائيل #مقاطعة دولية

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