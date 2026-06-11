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خروقات مستمرة: 3 شهداء وإصابات في سلسلة استهدافات إسرائيلية لقطاع غزة

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محدث خروقات مستمرة: 3 شهداء وإصابات في سلسلة استهدافات إسرائيلية لقطاع غزة

11 يونيو 2026 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال سلسلة استهدافات وإطلاق نار طالت مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وإصابات بين المواطنين.

وفي آخر التطورات استشهد المواطن إسلام حسن محمد صالح، الخميس من جراء قصف من طائرات الاحتلال على المخيم الجديد بالنصيرات.

كما استشهد المواطن أُبي مأمون فروانة 35 عاماً، من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في شارع الثلاثيني في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد المواطن سامي أبو دلال في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية مقابل المخيم المصري شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأفادت المصادر بوصول إصابتين إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة، جراء انفجار طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" في محيط شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

كذلك أفادت المصادر ذاتها بإصابة سيدة بجروح خطيرة بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة السلاطين في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيراناً كثيفة باتجاه المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم المغازي، فيما شهدت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع إطلاق نار من آليات الاحتلال، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاتها.

استهداف الصيادين

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه الصيادين قبالة شاطئ مدينة خان يونس، في استمرار للاعتداءات التي تطال المدنيين ومصادر رزقهم.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

وأمس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، وصول 3 شهداء و5 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #إصابات #وقف إطلاق النار #حي الزيتون

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