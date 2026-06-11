اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة والقدس تخلّلها اعتقالات وإصابات

شنت قوات الاحتلال فجر وصباح الخميس سلسلة اقتحامات واسعة في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ترافقَت مع عمليات دهم وتفتيش للمنازل، اعتقالات، وإجراءات عسكرية أثّرت على حركة المواطنين والمركبات.

وتوزعت التحركات الأمنية على عدة محافظات وسط استمرار المداهمات ونصب حواجز عسكرية في عدد من المناطق. في نابلس، اقتحمت القوات محيط مخيم العين غرب المدينة ودخلت عبر حاجز الطور. وفي قلقيلية، داهمت منزلاً خلال اقتحام قرية فلامية شمال شرق المحافظة.

حاجز عسكري

وفي رام الله والبيرة، اقتحمت القوات بلدة المزرعة الغربية وقرية دير جرير، ونصبت حاجزاً عسكرياً في بلدة سردا ما تسبب في إعاقة حركة المرور.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، هم عامر سعيد معدي، والشيخ أحمد خزنة، ونجله مصعب خزنة.

وفي بيت لحم، داهمت القوات عدداً من المنازل في بلدة بيت فجار جنوب المدينة. بينما اقتحمت قوات الاحتلال في جنين حي الزهرة وداهمت بناية سكنية داخل المدينة. ونصبت القوات حاجزاً في قرية رامين شرق طولكرم، حيث فتشت مركبات ومارة.

تفتيش وضرب

وفي القدس المحتلة، شهدت بلدتا حزما وجبع اقتحامات وتفتيشاً للمركبات، فيما تعرض شاب في مدينة البيرة للضرب المبرح خلال اقتحام أحياء متعددة، فيما تسبّب إقامة حاجز مفاجئ في بلدة سردا بأزمة مرورية خانقة.

وفي محافظة الخليل الجنوبية، أصيب شابان برصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، رافقته أعمال مداهمة واعتقالات واحتجاز لمواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت عدة أحياء داخل المخيم، واستولت على أسطح منازل وحولتها إلى نقاط عسكرية، ما أسفر عن إصابة شابين في القدم واعتقال ثلاثة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين