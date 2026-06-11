واشنطن تشن ضربات على إيران والأخيرة تغلق مضيق هرمز

شنت الولايات المتحدة ليل الأربعاء - الخميس ضربات جوية أعلن عنها قائد القيادة المركزية، استهدفت مواقع دفاع جوي وأنظمة رادار ووحدات تحكّم للطائرات المسيرة جنوبي إيران وبالقرب من مضيق هرمز.

الهجوم جاء بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد بضربة عسكرية "عنيفة وقوية" لدفع إيران نحو توقيع اتفاق نووي جديد يصفه بأنه "جيد وذو مغزى"، مع تأكيده رفض أي "صفقة ضعيفة".

إغلاق مضيق هرمز

وأعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، مشيراً إلى تدهور الأوضاع الأمنية وتهديده باستهداف أي سفينة تحاول المرور.

كما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت بالفعل سفينتين حاولتا عبور المضيق "بشكل غير قانوني".

من جهته، أكد الحرس الثوري استهدافه "18 هدفاً مهماً" تتبع للجيش الأميركي في قواعد بمنطقة الخليج تشمل علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، محذراً من أن ردّ القوات المسلحة على "العدوان والأعمال العدائية الأميركية" سيستمر.

وأفادت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين رسميين في القيادة الوسطى أن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ووحدات تحكّم للطائرات المسيرة جنوبي إيران قرب مضيق هرمز. وفي تطور موازٍ، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن اندلاع اشتباكات بحرية مباشرة بين القوات الإيرانية والأميركية بالتزامن مع تنفيذ الضربات.

تهديد هيغسيت

وقبل بدء الهجمات بوقت قصير، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الضربات المقبلة ستكون "قوية" و"واضحة"، وأن العمل العسكري قد يمتد إلى ليلة ثانية إذا دعت الحاجة.

وتأتي هذه التطورات بعد تصعيد سابق، عندما شنت القوات الأميركية سلسلة ضربات جوية رداً على إسقاط مروحية هجومية أميركية من طراز "أباتشي"، ما فجر دورة تصعيدية بين البلدين.

المصدر / وكالات