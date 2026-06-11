ارتفاع أسعار النفط مع إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، الخميس، بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات ​الطاقة عقب شن الولايات المتحدة غارات عليها.

وصعدت العقود الآجلة ‌لخام برنت 2.30 دولار أو 2.47 بالمئة إلى 95.40 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولار أو 2.89 بالمئة إلى 92.63 ​دولار. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من ثلاثة دولارات ​في وقت سابق من الجلسة.

خاتم الأنبياء: السفن ستتعرض للنار

وأعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري ⁠في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، ​قائلا إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار.

لكن الجيش ​الأمريكي قال إن السفن التجارية تواصل المرور عبر المضيق. ونفى تعرض أي من سفنه الحربية للاستهداف في المضيق، وذلك بعد أن تحدثت وسائل الإعلام الرسمية ​الإيرانية عن قصف سفن أمريكية بالقرب من الممر المائي بصواريخ ​وطائرات مسيرة.

وبدأت القوات الأمريكية شن غارات إضافية على أهداف متعددة في إيران أمس الأربعاء، في أحدث تصعيد لتبادل الهجمات مما ينذر بإشعال حرب شاملة من جديد، والتي توقفت مؤقتا في أوائل أبريل نيسان عندما اتفق الجانبان ​على وقف إطلاق ​نار هش.

في ⁠غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الخام تراجعت 7.2 مليون برميل ​لتصل إلى 426.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ​في الخامس ⁠من يونيو حزيران، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها أربعة ملايين برميل.

المصدر / رويترز