استقرار نسبي على الأجواء الصيفية وارتفاع طفيف للحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمعظم الفترة، قبل أن تشهد ارتفاعاً طفيفاً منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت التوقعات إلى أن يوم الجمعة سيشهد أجواء صيفية معتدلة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يكون الطقس حاراً نسبياً في المناطق السهلية والساحلية، وحاراً في الأغوار، مع أجواء منعشة وباردة نسبياً خلال ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتستمر الأجواء الصيفية المعتدلة يومي السبت والأحد، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل إلى الاعتدال نهاراً في المناطق الجبلية، مقابل أجواء حارة نسبياً إلى حارة في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون الليالي لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق.

طقس الإثنين والثلاثاء

ووفق التوقعات، تبقى درجات الحرارة يوم الإثنين حول معدلاتها السنوية العامة، مع استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة نهاراً واللطيفة ليلاً.

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو أربع درجات مئوية، ويسود طقس حار في المناطق الجبلية وأكثر حرارة في السهول والمناطق الساحلية، مع بقاء الأجواء منعشة ليلاً فوق المرتفعات.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الأربعاء، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس حار في الجبال والمناطق المرتفعة، وحار جداً في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار، مع طقس منعش نسبياً خلال ساعات الليل.

المصدر / فلسطين أون لاين