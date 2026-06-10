فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المقاومة تعلن اعتقال أحد العملاء المتورطين في اغتيال الحداد

إيران: رددنا على كل تهديد من ترامب بصفعة

أول ظهور للدكتور حسام أبو صفية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

حماس: قضاء الاحتلال يشرعن التجويع ويقيد الإغاثة الدولية

بين الخيام والقصف.. الغزيون يبحثون عن نافذة إلى المونديال

التضخم الأمريكي يرتفع لأعلى معدل له منذ 3 سنوات

الأشقر: الاحتلال يسعى لتحويل الإجراءات الانتقامية المفروضة على الأسرى بعد حرب الإبادة إلى نهج دائم

هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز طهي إلى غزة

الصحة اللبنانية: 3700 شهيد وأكثر من 11 ألف مصاب جراء عدوان الاحتلال

بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

ترامب: الرئيس أردوغان قوي وصديق مقرب جدا لي

10 يونيو 2026 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
...
ترامب وصف الرئيس التركي بالصديق المقرب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ "الصديق المقرب جدا" و"القوي".

جاء ذلك في تصريح صحفي من المكتب البيضاوي في واشنطن.

وفي رده على سؤال من صحفية إسرائيلية حول احتمال نشوب صراع بين "إسرائيل" وتركيا، أكد ترامب، أن علاقته بالرئيس أردوغان وثيقة.

وأضاف: "إنه صديق جيد جدا لي (أردوغان)، وقد عملنا معا بشكل ممتاز. أنا أحبه، فهو قائد رائع وشخص قوي للغاية".

وأردف: "لم أسمع بشيء من هذا القبيل. ولو سمعت، لاتصلت به للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. لا أعتقد أن شيئا كهذا سيحدث مع تركيا. هو يحترمني، وأنا أحترمه، والأهم من ذلك أن بيننا صداقة جيدة".

وفي وقت سابق الأربعاء، استنكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد الرئيس أردوغان، مشددا على أن المتهمين بارتكاب إبادة جماعية لا يمكنهم إعطاء دروس في الأخلاق.

المصدر / وكالات
#تركيا #أردوغان #ترامب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة