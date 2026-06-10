ترامب: الرئيس أردوغان قوي وصديق مقرب جدا لي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ "الصديق المقرب جدا" و"القوي".

جاء ذلك في تصريح صحفي من المكتب البيضاوي في واشنطن.

وفي رده على سؤال من صحفية إسرائيلية حول احتمال نشوب صراع بين "إسرائيل" وتركيا، أكد ترامب، أن علاقته بالرئيس أردوغان وثيقة.

وأضاف: "إنه صديق جيد جدا لي (أردوغان)، وقد عملنا معا بشكل ممتاز. أنا أحبه، فهو قائد رائع وشخص قوي للغاية".

وأردف: "لم أسمع بشيء من هذا القبيل. ولو سمعت، لاتصلت به للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. لا أعتقد أن شيئا كهذا سيحدث مع تركيا. هو يحترمني، وأنا أحترمه، والأهم من ذلك أن بيننا صداقة جيدة".

وفي وقت سابق الأربعاء، استنكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد الرئيس أردوغان، مشددا على أن المتهمين بارتكاب إبادة جماعية لا يمكنهم إعطاء دروس في الأخلاق.

المصدر / وكالات