إيران: رددنا على كل تهديد من ترامب بصفعة

قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شكارتشي، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تجاه طهران: "رددنا على كل تهديد من تهديدات ترامب بصفعة".

وبحسب وكالة فارس الإيرانية (شبه الرسمية)، قال شكارتشي، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن بلاده ترد على كل تهديد بشكل أشد وأقوى.

وأضاف: "رددنا على كل تهديد من تهديدات ترامب بصفعة".

وأوضح شكارتشي، أن بلاده لن تتراجع أبدا أمام ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال إن إيران ستنتصر على "العدو"، وأنه لا يساوره أي قلق في هذا الصدد.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي إنه قريب من إصدار أوامر بشن ضربات جديدة تستهدف منشآت طاقة إيرانية وجسورا، بحسب ما أفاد به مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تيري يينغست.

وبين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

المصدر / وكالات