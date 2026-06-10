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أول ظهور للدكتور حسام أبو صفية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

10 يونيو 2026 . الساعة 19:59 بتوقيت القدس
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الطبيب حسام أبو صفية

ظهر مدير مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية، مكبل اليدين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

أبو صفية، ظهر عبر تقنية الاتصال المرئي من داخل زنزانته، وذلك في أول ظهور علني له منذ أكثر من عام.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، إن المحكمة منعت الصحفيين من حضور جلسة المحاكمة الجارية لأبو صفية.

وأضاف أن المحكمة سمحت للمحامي ناصر أبو عودة بتقديم مرافعته، قبل أن تطلب خروجه من القاعة بحجة مناقشة بنود اتهام سرية بين النيابة العامة وقضاة المحكمة.

وأوضح عبده أن أبو صفية شارك في الجلسة من داخل زنزانته عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويعد ذلك أول ظهور علني لأبو صفية منذ فبراير/شباط 2025، حين بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا له وهو مقيد داخل السجن عقب اعتقاله، ما أثار حينها موجة انتقادات واسعة من مؤسسات حقوقية وناشطين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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