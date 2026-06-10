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هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز طهي إلى غزة

10 يونيو 2026 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
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دخول 4 شاحنات غاز طهي إلى غزة

أعلنت الهيئة العامة للبترول في غزة الثلاثاء، دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى قطاع غزة، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن الكشف الموحد الصادر بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2026 في جميع محافظات القطاع.

وأوضحت الهيئة أن الكمية الواردة ستُوزع على نحو 9728 مستفيداً وفق الآلية المعتمدة، بما يضمن وصول الغاز إلى المستحقين المسجلين في الكشف.

ويأتي إدخال هذه الكمية في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لتوفير الوقود وغاز الطهي للسكان، مع تواصل تضييقات الاحتلال المتعلقة بإمدادات المواد الأساسية والخدمات الحيوية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هيئة البترول #غاز غزة #شاحنات غاز

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