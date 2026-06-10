الصحة اللبنانية: 3700 شهيد وأكثر من 11 ألف مصاب جراء عدوان الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3696 شهيداً و11,413 مصاباً منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 30 شهيداً و92 مصاباً، مقارنة بآخر إحصائية أعلنتها الثلاثاء، والتي سجلت 3666 شهيداً و11,321 مصاباً.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي جرى تمديده بوساطة أمريكية حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتواصل "إسرائيل" احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما احتفظت بمواقع أخرى سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة بين عامي 2023 و2024. كما شهدت الأشهر الماضية توغلات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية تجاوزت 10 كيلومترات، في أعمق تقدم بري منذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من معظم الجنوب اللبناني عام 2000.

المصدر / فلسطين أون لاين