فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران: رددنا على كل تهديد من ترامب بصفعة

أول ظهور للدكتور حسام أبو صفية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

حماس: قضاء الاحتلال يشرعن التجويع ويقيد الإغاثة الدولية

بين الخيام والقصف.. الغزيون يبحثون عن نافذة إلى المونديال

التضخم الأمريكي يرتفع لأعلى معدل له منذ 3 سنوات

الأشقر: الاحتلال يسعى لتحويل الإجراءات الانتقامية المفروضة على الأسرى بعد حرب الإبادة إلى نهج دائم

هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز طهي إلى غزة

الصحة اللبنانية: 3700 شهيد وأكثر من 11 ألف مصاب جراء عدوان الاحتلال

بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

العفو الدولية: "إسرائيل" ضاعفت تسليح المستوطنين 15 مرة منذ 7 أكتوبر

الصحة اللبنانية: 3700 شهيد وأكثر من 11 ألف مصاب جراء عدوان الاحتلال

10 يونيو 2026 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
...
ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3696 شهيداً و11,413 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3696 شهيداً و11,413 مصاباً منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 30 شهيداً و92 مصاباً، مقارنة بآخر إحصائية أعلنتها الثلاثاء، والتي سجلت 3666 شهيداً و11,321 مصاباً.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي جرى تمديده بوساطة أمريكية حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتواصل "إسرائيل" احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما احتفظت بمواقع أخرى سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة بين عامي 2023 و2024. كما شهدت الأشهر الماضية توغلات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية تجاوزت 10 كيلومترات، في أعمق تقدم بري منذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من معظم الجنوب اللبناني عام 2000.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصحة اللبنانية #شهداء لبنان #الحرب على لبنان #حصيلة شهداء لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة