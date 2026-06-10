بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، أنها سهّلت نقل 10 أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما ساعدت في تواصلهم مع ذويهم ولمّ شملهم بعائلاتهم.

وقالت اللجنة في بيان إن عدد المعتقلين الذين سهلت نقلهم بعد الإفراج عنهم بهذه الآلية تجاوز 2500 معتقل منذ عام 2023، مؤكدة مواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأسرى المحررين وعائلاتهم.

وأفادت مصادر صحفية بوصول الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم: معتز فتحي سالم الدبجي (39 عاماً) من جباليا، ومحمد نظمي محمود أبو هجرس (44 عاماً) من خان يونس، وأحمد محمود عوض حمدية (50 عاماً) من حي الشجاعية بمدينة غزة، وباسل محمود خضر الصعيدي (38 عاماً) من جباليا، ومعاذ عادل سعيد أبو ريالة (23 عاماً) من مدينة غزة، ومحمد عادل سعيد أبو ريالة (26 عاماً) من مدينة غزة، وسعيد عادل سعيد أبو ريالة (30 عاماً) من مدينة غزة، وعدي أمين محمد أبو الحصين (25 عاماً) من جباليا، وعدي بلال أحمد النجار (20 عاماً) من خان يونس.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر جددت مطالبتها بالسماح لها بزيارة المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إليهم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما أكدت ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكدت اللجنة الدولية أن العديد من العائلات الفلسطينية لا تزال تنتظر أي معلومات عن أبنائها المعتقلين، معربة عن قلقها إزاء أوضاعهم الصحية والإنسانية، ومشددة على ضرورة تمكين المعتقلين من التواصل مع ذويهم وضمان معاملتهم معاملة إنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين