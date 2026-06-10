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وزارة الصحة: مغادرة 24 مريضاً و45 مرافقاً للعلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح

10 يونيو 2026 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
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سيارة اسعاف تتجه لمنطقة شرق خان يونس لإجلاء مرضى نحو معبر رفح جنوبا (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة مغادرة 24 مريضاً يرافقهم 45 مرافقاً عبر معبر رفح، لاستكمال رحلة علاجهم في الخارج.

وقالت الوازرة في بيان لها، الأربعاء: "تواصل لجنة التحويلات الطبية بوزارة الصحة جهودها المكثفة في إدارة ومتابعة ملف سفر المرضى، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات المغادرة للحالات التي تستدعي العلاج خارج القطاع".

وأكدت الوزارة أن أعداداً كبيرة من المرضى والجرحى ما زالت بانتظار السماح لها بالسفر لتلقي العلاج، مجددةً دعوتها إلى تسريع إجراءات خروجهم بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، ويحفظ حقهم في العلاج والحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #معبر رفح #الاحتلال #وزارة الصحة

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