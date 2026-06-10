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مباحث التموين تتلف شاحنتي إندومي منتهيتي الصلاحية

10 يونيو 2026 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
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إتلاف شاحنتين محملتين بمنتج الإندومي منتهي الصلاحية

أعلنت مباحث التموين في محافظة رفح إتلاف شاحنتين محملتين بمنتج الإندومي منتهي الصلاحية، وذلك بعد ضبطهما فور دخولهما عبر المعبر، بالتعاون مع الجهات المختصة.

تمكنت طواقم المعابر ومباحث التموين في محافظة رفح، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، من ضبط شاحنتين محملتين بمنتج الإندومي منتهي الصلاحية فور دخولهما عبر المعبر، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على السلع الواردة.

وأوضحت مباحث التموين أن الطواقم المختصة تحفظت على الكمية المضبوطة فور اكتشاف المخالفة، وشرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات ذات العلاقة وفق الأصول المعمول بها.

وأكدت أن عملية فرز وإتلاف الكمية جرت بإشراف الجهات المختصة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة ومنع وصول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك إلى الأسواق المحلية.

وشددت مباحث التموين على مواصلة جهودها الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة السلع والبضائع الواردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة بما يضمن سلامة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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