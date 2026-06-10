"بكر" يكشف عدد الصيادين المعتقلين منذ بدء الحرب على غزة

قال رئيس نقابة الصيادين في قطاع غزة، زكريا بكر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 120 صياداً منذ بداية حرب الإبادة على القطاع، مشيراً إلى أن 60 منهم لا يزالون رهن الاعتقال.

وأوضح بكر في تصريحات صحفية الأربعاء، أن عمليات الاستهداف والترهيب بحق العاملين في قطاع الصيد ما زالت متواصلة.

ولفت إلى أن عشرات قوارب الصيد الصغيرة تعرضت للتدمير منذ الهدنة، سواء بإطلاق النار المباشر أو باستخدام قنابل الإنارة.

وأكد أن ما يتعرض له الصيادون من عمليات قتل واعتقال واستهداف متكرر يمثل "حرباً مفتوحة" على قطاع الصيد، ومحاولة لقطع مصادر الرزق والغذاء عن سكان قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين