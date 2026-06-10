وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 72,991 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، وصول 3 شهداء و5 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، الذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن الشهداء الثلاثة بينهم شهيد جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض، إضافة إلى شهيدين استشهدا متأثرين بجراح أصيبا بها سابقاً.

وأكدت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 981 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 3,104 إصابات، إضافة إلى انتشال 783 جثماناً.

ووفقاً للوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72,991 شهيداً و173,212 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين