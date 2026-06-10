يوم عاشوراء 2026 في فلسطين: الموعد، الفضل، وأحكام الصيام

مع اقتراب حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، يترقب المسلمون في فلسطين استقبال شهر الله المحرم، وهو شهر يحمل مكانة دينية رفيعة، ويتصدره يوم عاشوراء، الذي يعد من أعظم الأيام التي يُستحب فيها الصيام والتقرب إلى الله تعالى.

ما هو يوم عاشوراء؟

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام. يحظى هذا اليوم بمنزلة خاصة عند المسلمين؛ لارتباطه بنصر الله لنبيه موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون. وعندما قدم النبي ﷺ إلى المدينة المنورة، وجد اليهود يصومونه، فقال ﷺ: "نحن أحق بموسى منكم"، فصامه وأمر بصيامه.

فضل صيام يوم عاشوراء

وردت أحاديث نبوية شريفة تؤكد عظيم أجر صيام هذا اليوم، منها:

* تكفير الذنوب: صيام عاشوراء أمانٌ من الله بتكفير ذنوب السنة الماضية، حيث قال ﷺ: "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله" (رواه مسلم).

* سنة فعلية وقولية: كان النبي ﷺ يحرص على صومه، ويحث الصحابة على اغتنامه بالطاعات.

أحكام صيام عاشوراء

فيما يلي أبرز الأحكام المتعلقة بصيام هذا اليوم المبارك:

1. حكم الصيام: صيام عاشوراء سُنَّة مؤكدة وليس فرضاً، لقوله ﷺ: "من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه" (صحيح البخاري).

2. استحباب صيام يوم تاسوعاء: يُستحب صيام التاسع من محرم مع العاشر (تاسوعاء وعاشوراء) لمخالفة اليهود، لقول النبي ﷺ: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع" (رواه مسلم).

متى يوم عاشوراء 2026 في فلسطين؟

نظراً لاعتماد التقويم الهجري على رؤية الهلال، فإن المواعيد الفلكية المتوقعة هي كالتالي:

* بداية العام الهجري 1448هـ: فلكياً، يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2026م.

* موعد يوم عاشوراء (10 محرم): يصادف فلكياً يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026م، أو الجمعة 26 يونيو 2026م (وفقاً للرؤية الشرعية للهلال في فلسطين).

تنبيه: يعتمد التاريخ الدقيق لبدء شهر محرم ويوم عاشوراء على الإعلان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء الفلسطينية أو الجهات المختصة بعد تحري رؤية الهلال.





المصدر / فلسطين أون لاين