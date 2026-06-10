فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خروقات إسرائيلية متواصلة.. شهيد ومصاب ونسف منازل وقصف متفرق في غزة

السرطان يفرق بين الأم مقداد ورضيعتها “روح”

شح الزيوت الصناعية يهدد الخدمات الحيوية في غزة

الدولار يستقر وسط التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات للتضخم

بالشراكة مع يونسيف..إعلان مهم لتشغيل عمال نظافة مع عربات كارو

28 ناشطًا من 13 دولة يضربون عن الطعام لإسناد معتقلي قافلة غزة

"نداء" تؤكد على خطورة محاولات تشريع منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى

الإبادة الإنجابية.. "فلسطين" تكشف: انتكاسة بمعدلات مواليد غزة مقابل ارتفاع الإجهاض

تراجع "بتكوين" بأكبر خسارة أسبوعية منذ انهيار "إف تي إكس"

الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا ويعتدي على آخرين في الضفة

28 ناشطًا من 13 دولة يضربون عن الطعام لإسناد معتقلي قافلة غزة

10 يونيو 2026 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
...
نشطاء من قافلة الصمود المغاربية

أعلن 28 ناشطًا دوليًا ينتمون إلى 13 دولة خوض إضراب عالمي مفتوح عن الطعام في خطوة إسنادية تضامنًا مع أعضاء قافلة الإغاثة العالمية المحتجزين تعسفيًا في السجون.

وتزامن هذا الحراك الأممي مع دخول معتقلي القافلة الإغاثية لغزة يومهم الثامن في معركة الأمعاء الخاوية، والتي يخوضونها داخل المعتقلات احتجاجًا على توقيفهم الجائر، وللضغط على السلطات من أجل إطلاق سراحهم فورًا ودون شروط.

وانطلقت هذه الهبّة التضامنية تحت شعار "معركة الأمعاء الخاوية تتسع عالميًا"، بهدف تحقيق عدة مسارات منه كتسليط الضوء على قضية الناشطين الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم نشاطًا إنسانيًا يهدف لكسر الحصار الصهيوني، وتحويل ملف معتقلي القافلة إلى قضية رأي عام عالمي ضاغط.

ومعظم النشطاء المعتقلون من القافلة في سجون سلطات شرق ليبيا التي يحكمها "حفتر".

#ماراثون الصمود #مؤسسة التضامن الإيرلندي الفلسطيني #نجل حفتر #قافلة الكرامة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة