28 ناشطًا من 13 دولة يضربون عن الطعام لإسناد معتقلي قافلة غزة

أعلن 28 ناشطًا دوليًا ينتمون إلى 13 دولة خوض إضراب عالمي مفتوح عن الطعام في خطوة إسنادية تضامنًا مع أعضاء قافلة الإغاثة العالمية المحتجزين تعسفيًا في السجون.

وتزامن هذا الحراك الأممي مع دخول معتقلي القافلة الإغاثية لغزة يومهم الثامن في معركة الأمعاء الخاوية، والتي يخوضونها داخل المعتقلات احتجاجًا على توقيفهم الجائر، وللضغط على السلطات من أجل إطلاق سراحهم فورًا ودون شروط.

وانطلقت هذه الهبّة التضامنية تحت شعار "معركة الأمعاء الخاوية تتسع عالميًا"، بهدف تحقيق عدة مسارات منه كتسليط الضوء على قضية الناشطين الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم نشاطًا إنسانيًا يهدف لكسر الحصار الصهيوني، وتحويل ملف معتقلي القافلة إلى قضية رأي عام عالمي ضاغط.

ومعظم النشطاء المعتقلون من القافلة في سجون سلطات شرق ليبيا التي يحكمها "حفتر".