الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا ويعتدي على آخرين في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على مواطنين وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من قرية حوسان غرب المدينة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. والمعتقلون هم: ريان إياد حمامرة (27 عامًا)، وإسماعيل تيسير زعول (24 عامًا)، وشريف أشرف سباتين (28 عامًا)، وإبراهيم محمد حمامرة (24 عامًا)، وعبد الحميد سامي حمامرة (24 عامًا)، وقصي عدلي حمامرة (25 عامًا)، وأحمد فهمي حمامرة (43 عامًا)، ومصطفى سفيان سباتين (20 عامًا)، ورمزي نعيم عميرة (45 عامًا)، ومحمد رأفت حمامرة (33 عامًا).

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، أحدهما سيدة، خلال اقتحام بلدتي بيت إيبا وبرقة شمال غرب المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت والدة الشاب رفعت سماعنة من قرية بيت إيبا للضغط عليه لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب محمد غالب دغلس بعد مداهمة عدة منازل في بلدة برقة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت مداهمة منازل المواطنين في قرية روجيب شرق نابلس، فيما تواصل السيطرة على أحد المنازل في قرية اجنسينا شمال المدينة وتحويله إلى ثكنة عسكرية منذ يومين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن عماد رشيد (30 عامًا) خلال اقتحام قرية راس كركر غرب رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المواطنين أحمد أبو فخيدة، وأحمد عبد الرزاق أبو فخيدة، وكاظم أبو فخيدة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير جرير شرق رام الله، واحتجزت ثلاثة مواطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع حريق قرب منزل الشهيد جهاد عجاج، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين