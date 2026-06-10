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على ثلاث مناطق بأفغانستان

طالبان: 13 قتيلاً و14 مصاباً في غارات جوية باكستانية

10 يونيو 2026 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية لغارة باكستانية على مناطق في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 13 أفغانيا وإصابة 14 آخرين، من جراء غارات جوية نفذها الجيش الباكستاني.

وذكرت طالبان أن غارات الجيش الباكستاني استهدفت ثلاث مناطق داخل الأراضي الأفغانية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهدي.

ولم تصدر السلطات الباكستانية حتى الآن إعلاناً رسمياً بشأن الهجمات، التي تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين البلدين وتبادل الاتهامات بشأن نشاط "الجماعات المسلحة" على جانبي الحدود. 

وتشهد العلاقات بين إسلام آباد وكابل توتراً متزايداً منذ أشهر، إذ تتهم باكستان السلطات الأفغانية بإيواء عناصر "حركة طالبان باكستان" (TTP) وتوفير ملاذات آمنة لها، وهو ما تنفيه حكومة طالبان الأفغانية باستمرار. 

المصدر / وكالات
#حكم طالبان #باكستاني #طالبان الباكستانية

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