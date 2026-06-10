الحرس الثوري الإيراني يقصف 21 هدفاً أمريكياً في المنطقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة 21 هدفا في قواعد جوية وبحرية أمريكية بالمنطقة، ردا على هجمات للولايات المتحدة استهدفت مناطق متفرقة في إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن “الجيش الأمريكي أقدم في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء على استهداف عدة مواقع في مدن جاسك وسيريك وقشم الإيرانية ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات وتدمير خزانين للمياه في سيريك”.

وأضاف أن قواته قصفت 21 هدفاً في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة وإسقاط طائرة مسيرة من طراز “MQ-9” في أجواء منطقة “جم” بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد.

وأوضح الحرس الثوري أنه نفذ هجوما بالطائرات المسيرة الانتحارية استهدف قاعدة “علي السالم” الجوية بالكويت الذي قال إنها “تضم وجوداً عسكرياً أمريكيا”، وقواعد أمريكية وأنظمة رادارية تابعة لمقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين.

وأضاف أن قواته الجوية الفضائية “استهدفت ودمرت بالصواريخ بعيدة المدى 4 أهداف مهمة من بينها حظائر مقاتلات F-35 في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابعين للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن”.

مسؤولية خليجية

وحذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن جيرانها في الخليج يتحملون “مسؤولية قانونية وأخلاقية” لمنع الضربات الأمريكية والإسرائيلية، في ظل تبادل طهران وواشنطن للهجمات.

وأكدت الوزارة في بيان “المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع دول المنطقة (خصوصا تلك الواقعة على طول السواحل الجنوبية للخليج) لمنع الجيش الأمريكي وإسرائيل من استخدام أراضيها أو منشآتها للتخطيط لأعمال عدائية ضد إيران أو تنظيمها أو تنفيذها أو دعمها”.

في المقابل، أعلن الجيش الكويتي، فجر الأربعاء، التصدي لأهداف جوية معادية، فيما أعلنت البحرين تفعيل صفارات الإنذار مرتين ودعت سكانها للتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وقال الجيش في بيان إن “الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة”.

وأضاف: “نهيب بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار مرتين منذ فجر الأربعاء. ودعت الوزارة، في بيانين منفصلين، المواطنين والمقيمين إلى “الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية”، دون مزيد من التفاصيل.

كما أعلن الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة “الأزرق”.

الصواريخ الإيرانية تستهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن https://t.co/IAkYfbNlEw pic.twitter.com/tAVFF01j8C — ألأحداث ألإيرانية بالعربية (@iranin_arabic) June 10, 2026

وأفاد بيان للقوات المسلحة الأردنية “اعترضنا وأسقطنا خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق”، مضيفا أنه “نتج عن عملية الاعتراض سقوط شظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية”.

ويأتي الرد الإيراني بعد أن نفذت القوات الأمريكية ضربات على إيران، الثلاثاء، ردًا على إسقاط الجمهورية الإسلامية مروحية أمريكية من طراز أباتشي يوم الإثنين، بحسب ما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وبعد الهجمات، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن القوات المسلحة الإيرانية “لن تترك أي هجوم أو تهديد دون ردّ”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “اختارت اختبار عزمنا رغم هزائمها في ساحة المعركة”.

المصدر / وكالات