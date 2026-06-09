الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي نزيه أبو عون

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس نزيه أبو عون من بلدة جبع جنوبي جنين، مدة 3 أشهر إضافية، بعد نحو 42 شهراً متواصلة منذ اعتقاله في آب/أغسطس 2022.

ويعد أبو عون من رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية، إذ أمضى أكثر من 24 عاماً في سجون الاحتلال خلال فترات متفرقة، غالبيتها في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح احتجاز الأسرى دون توجيه تهم أو محاكمة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو عون في 18 آب/أغسطس 2022 عقب اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة جبع، قبل أن تُجدد اعتقاله الإداري مرات متتالية، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وتعود أولى محطات اعتقاله إلى عام 1993، حيث أمضى أربع سنوات متواصلة في الأسر، قبل أن تتكرر عمليات اعتقاله على مدار العقود الماضية، ما جعله أحد أكثر الأسرى تعرضاً للاعتقال الإداري.

ويحمل أبو عون لقب "عميد الأسرى الإداريين" منذ عام 2010، بعدما قضى أطول فترة اعتقال إداري متواصلة بلغت أربع سنوات، في واحدة من أبرز الحالات التي تعكس سياسة الاحتجاز الإداري التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين