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قاسم: تقدم في حوارات القاهرة وتقارب حول القضايا الشائكة

09 يونيو 2026 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
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حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا خلال جولة الحوار الحالية في القاهرة إلى مقاربات وصفها بالمقبولة بشأن القضايا الشائكة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم، الثلاثاء، أن الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار تعاملت بمرونة وإيجابية مع مقترحات الوسطاء، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في وقف ما وصفه بـ"الإبادة" في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه المقاربات تمثل تقدماً في مسار المباحثات الجارية.

وأضاف أن الكرة باتت الآن في ملعب الاحتلال ومجلس السلام من أجل البدء بتطبيق حقيقي وكامل لما وصفه برؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة.

وأكد قاسم أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يبقى مرهوناً بقدرة الوسطاء والدول الضامنة ومجلس السلام على إلزام الاحتلال بوقف الخروقات والقبول بالمقترحات التي تم التوصل إليها خلال جولة الحوار في القاهرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتقدم نحو تفاهمات أوسع بين الأطراف المعنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حازم قاسم #حوارات القاهرة

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