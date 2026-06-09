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إصابات خطيرة في جنود الاحتلال نتيجة هجوم بمسيّرة

09 يونيو 2026 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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وقوع عدد من الإصابات الخطيرة في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر هجوم بطائرة مسيّرة في لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بوقوع عدد من الإصابات الخطيرة في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر هجوم بطائرة مسيّرة انقضاضية استهدفت قوة عسكرية خلال نشاطها في جنوب لبنان.

وذكرت منصة "حدشوت للو تسنزورا" العبرية أن الطائرة المسيّرة، التي نُسبت إلى حزب الله، انفجرت بالقرب من القوة الإسرائيلية أثناء تنفيذها مهمة ميدانية في إحدى مناطق جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بجروح وُصفت بالخطيرة.

وتشهد جبهة جنوب لبنان منذ أشهر تصعيداً عسكرياً متواصلاً، يتخلله استخدام مكثف للطائرات المسيّرة والصواريخ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إلحاق أضرار بمواقع عسكرية على طول الحدود الشمالية.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن الهجمات التي يشنها حزب الله باستخدام مسيّرات موجهة، من بينها مسيّرات تعمل بتقنيات متطورة، كشفت نقاط ضعف في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية وأثارت حالة من القلق داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في "إسرائيل".

كما أفادت تقارير سابقة بأن هذه المسيّرات استُخدمت في عمليات استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية، بينها ناقلات جند ودبابات ومنظومات دفاع جوي، في حين أكد جيش الاحتلال أن وتيرة الهجمات أصبحت شبه يومية وأدت إلى خسائر بشرية في صفوفه.

وتنعكس هذه التطورات على صورة التفوق العسكري للاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار العمليات المتبادلة على الجبهة الشمالية واتساع نطاق الاستهداف بين الجانبين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنوب لبنان #إصابات جنود الاحتلال #مسيرات حزب الل

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