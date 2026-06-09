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لبنان.. 3666 شهيداً منذ مارس الماضي

09 يونيو 2026 . الساعة 18:20 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3666 شهيداً و11,321 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي إلى 3666 شهيداً و11,321 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق اللبنانية تسببت بسقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح، وسط استمرار الغارات والقصف على عدد من المناطق، لا سيما في جنوب البلاد.

وتشهد الساحة اللبنانية عدوانًا متواصلاً على المدن والبلدات اللبنانية، منذ مارس الماضي، أسفر عن خسائر بشرية ومادية واسعة.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزايد أعداد الضحايا نتيجة استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاق الاستهداف في مختلف المناطق اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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