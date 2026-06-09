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هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز إلى غزة

09 يونيو 2026 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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دخول 4 شاحنات غاز إلى غزة

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، الثلاثاء، دخول أربع شاحنات محملة بغاز الطهي إلى القطاع، في ظل استمرار النقص الحاد في الإمدادات التي يحتاجها المواطنون للاستخدامات المنزلية.

وأوضحت الهيئة أن الكميات الواردة سيتم توزيعها على المواطنين وفق كشف التوزيع الموحد الصادر بتاريخ 03/06/2026، والذي يشمل جميع محافظات قطاع غزة.

وأضافت أن عملية التوزيع ستستهدف نحو 9728 مستفيداً مسجلين ضمن الكشوفات المعتمدة، داعية المواطنين إلى متابعة الجهات المختصة لمعرفة مواعيد وآليات استلام حصصهم.

ويأتي إدخال هذه الكميات في وقت يواجه فيه سكان قطاع غزة أزمة متواصلة في توفر غاز الطهي، نتيجة محدودية الكميات الواردة مقارنة بالاحتياجات المتزايدة للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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