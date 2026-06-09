التربية والتعليم: 21 ألف شهيد بقطاع التعليم منذ الإبادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن حصيلة الشهداء في قطاع التعليم الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ارتفعت إلى 21,701 شهيد من الطلبة والكوادر التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، الثلاثاء أن عدد الطلبة الذين استشهدوا منذ بداية الحرب بلغ 20,647 طالباً وطالبة، فيما ارتفع عدد الشهداء من المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية إلى 1,054 شهيداً.

وأكدت الوزارة أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي ألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية التعليمية في قطاع غزة، حيث دُمّرت أكثر من 179 مدرسة حكومية بشكل كامل، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الطلبة من بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

وأضافت أن أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب، إلى جانب تدمير أكثر من 63 مبنى جامعياً بشكل كامل، الأمر الذي فاقم من الأزمة التي يواجهها قطاع التعليم الفلسطيني.

وشددت الوزارة على أن الاستهداف المتواصل للمؤسسات التعليمية والكوادر والطلبة يشكل تهديداً خطيراً للعملية التعليمية ومستقبل الأجيال الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية إلى التحرك العاجل لحماية القطاع التعليمي ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات التي طالت المدارس والجامعات والعاملين فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين