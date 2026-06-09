وزارة الصحة تدين اعتقال الاحتلال طواقم إسعاف الهلال الأحمر في غزة

أدانت وزارة الصحة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، باعتقال سبعة من أفراد طواقم الإسعاف التابعة لـ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني على شارع صلاح الدين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن خمسة من أفراد الطاقم بعد إخضاعهم للتحقيق، فيما لا يزال اثنان منهم رهن الاعتقال.

وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن سائقي الإسعاف المحتجزين، مؤكدة أن استهداف الطواقم الطبية وعرقلة عملها يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوضان الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية للمواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين