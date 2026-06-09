عملية إطلاق نار على حدود لبنان واستنفار واسع لجيش الاحتلال

شهدت الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة، الثلاثاء، عملية إطلاق نار استهدفت قوة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى، وسط تضارب في روايات الاحتلال بشأن ملابسات العملية وعدد المنفذين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسلحاً أطلق النار على قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مسدس قرب الحدود اللبنانية قبل استشهاده، فيما أكدت القناة "آي 24" العبرية أن الحدث الأمني لا يزال مستمراً في المنطقة.

وبحسب القناة 12 العبرية، استهدفت قوات الاحتلال شخصاً اقترب من الحدود في جنوب لبنان، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عن مشتبه به ثانٍ يُعتقد أنه كان متواجداً في محيط الحادث.

وفي أعقاب العملية، أغلقت شرطة الاحتلال وجيش الاحتلال عدداً من الطرق والشوارع القريبة من الحدود، فيما صدرت تعليمات لسكان مستوطنات "ميسغاف عام" و"مرغليوت" والمنارة بالبقاء داخل المنازل أو التوجه إلى الملاجئ والأماكن المحصنة، تحسباً لأي تطورات ميدانية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى تأكيده استمرار العمل بإجراءات الطوارئ، بينما واصلت قوات الاحتلال عمليات التمشيط الواسعة للتأكد من عدم وجود مسلحين إضافيين في المنطقة.

وشهدت الساعات الأولى من الحادث تضارباً في روايات الاحتلال؛ إذ تحدثت بعض التقارير عن تمكن منفذ العملية من اجتياز الحدود والوصول إلى إحدى المستوطنات قبل تنفيذ إطلاق النار، بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن المسلح لم يتجاوز الحدود إلى داخل الأراضي المحتلة، وإن الاشتباك وقع في المنطقة الحدودية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت مسلحاً أطلق النار عليها في منطقة الجليل الأعلى، مؤكداً مواصلة عمليات التمشيط في المنطقة وعدم تسجيل إصابات في صفوف جنوده.

وتأتي العملية مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، حيث تواصل قوات الاحتلال رفع حالة التأهب تحسباً لأي تطورات أمنية إضافية.

المصدر / فلسطين أون لاين