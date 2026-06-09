النونو: تقدم في مباحثات القاهرة وصياغة رد مشترك على مقترح الوسطاء بشأن غزة

كشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية في القاهرة خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن وفد الحركة والقوى الوطنية الفلسطينية أعدا صياغة مشتركة لرد وصفه بـ"الوطني والمسؤول" على بنود خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء لاستكمال تطبيق الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال النونو، في تصريحات لوكالة "صفا"، إن النقاشات والمداولات لا تزال مستمرة بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل القضايا المتبقية من المرحلة الأولى، وتثبيت الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، إلى جانب تسريع دخول اللجنة الإدارية الوطنية وتوليها كامل مهامها في قطاع غزة.

إدخال المساعدات

وأضاف أن المباحثات تركز أيضاً على تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، فضلاً عن تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة بما يضمن الأمن للشعب الفلسطيني.

وأوضح النونو أن وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية أجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة، شملت اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري ووزيري المخابرات، إضافة إلى لقاءات عديدة مع الوسطاء وممثلي القوى والفصائل الوطنية المشاركة في المفاوضات.

إيجابية ومسؤولية

وأشار إلى أن وفد الحركة وقادة الفصائل الوطنية والإسلامية أبدوا قدراً عالياً من الإيجابية والمسؤولية خلال الحوار، بهدف التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف.

المصدر / فلسطين أون لاين