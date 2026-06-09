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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

09 يونيو 2026 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون الأقصى (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تشديدات وإجراءات أمنية فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد ومداخله.

وأضافت أن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية داخل باحات الأقصى، شملت الانبطاح الجماعي، في انتهاكٍ متواصل لقدسية المسجد واستفزازٍ لمشاعر المسلمين.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بالتزامن مع تسهيل اقتحامات المستوطنين وتأمينها، في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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