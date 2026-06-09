الاحتلال يخطر بهدم 12 منزلاً ومنشأة جنوب الخليل

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اخطارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليلـ جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين، فريد برقان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت القرية سلمته إخطارا نهائيا بنيتها لهدم منزله، إضافة إلى 11منزلا، عرف من بين أصحابها، عبد الله عادل برقان، وإمريزق الفقير، وخالد العزازمة، وسيف عاطف برقان.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال التي زادت من وتيرة الاعتداءات وعمليات الهدم، تعمل ضمن خطة الحكومة التي تعزز الاستيطان، وتسعى للسيطرة على أراضي الفلسطينيين بالقوة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، تشمل تجريف الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إليها، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين