من الجيش للأزياء.. ضابط إسرائيلي يستبدل بزته العسكرية بأطراف اصطناعية

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09 يونيو 2026 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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الرقيب أول احتياط، أميتاي أرغمان بترت ساقيه في حرب غزة على يد عناصر المقاومة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الرقيب أول احتياط، أميتاي أرغمان، من المقرر أن يشارك في معرض أزياء فريد من نوعه تنظمه كلية "شنكار" للتصميم.

الضابط أرغمان هو أحد مقاتلي وحدة "ماغلان" النخبوية كان أُصيب بجروح خطيرة خلال المعارك الضارية في قطاع غزة خلال الحرب أدت لبتر ساقيه على يد عناصر المقاومة الفلسطينية.

وذكرت الإذاعة العبرية أن الهدف الرئيسي من هذا المعرض هو تصميم لباس ينسجم بشكل جيد مع طبيعة الإصابات الجسدية التي تعرض لها الجنود.

وظهر أرغمان في صورة مرتبطة بالحدث وهو يقف على قدمين صناعيين مرتديًا بدلة مدنية أنيقة ومحاولاً الابتسام، في إشارة إلى طبيعة الإصابة البالغة التي تعرض لها وأدت إلى بتر ساقيه خلال العمليات العسكرية في القطاع.

وأرغمان ليس وحيدا في هذا المضمار إذ تشير المعطيات إلى أن المصابين بإعاقات وأطراف مبتورة قد تجاوز حاجز الألف جندي منذ بدء الحرب على غزة.

وتتكتم وزارة الحرب الإسرائيلية غالباً على الأعداد الدقيقة لحالات البتر الفردية، إلا أن هناك أرقاماً يتم نشرها وتسريبها إعلاميا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#معرض أيدكس #بتر الساق #أسرى جنود

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