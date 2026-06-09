وزيرة المستوطنات الإسرائيلية تقر: لدينا قيود على الهجوم في بيروت

كشفت وزيرة المستوطنات الإسرائيلية عن وجود قيود تمنع الهجوم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي الوقت ذاته أكدت أوريت ستروك عدم وجود أي قيود على العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

ونقلت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" عن الوزيرة قولها إن "إسرائيل" أرست الآن وضعاً يقوم على عدم التطبيع مع إطلاق النار باتجاهها، وهو الوضع الذي كان قائماً حتى قبل يومين.

وتوعدت الوزيرة الإسرائيلية حزب الله اللبناني "برد مؤلم" في حال أقدم على إطلاق النار، مشيرة إلى أن الحزب "سيدرك حينها أن هذا السلوك ليس في مصلحته".

جاءت هذه التصريحات بعد ما كشفته وسائل الإعلام عن ضغوط كبيرة تعرضت لها سلطات الاحتلال من قبل دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لعدم قصف بيروت والهجوم عليها.