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محلل عسكري إسرائيلي: إيران هي من أنهت الجولة العسكرية وفرضت شروطها علينا

09 يونيو 2026 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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إيران أعلنت وقف هجومها على دولة الاحتلال أمس من طرف واحد

أكّد المحلل العسكري الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رونين بيرغمان، أن "إسرائيل" لم تكن الطرف الذي أنهى الحادث العسكري الأخير، بل كانت إيران هي من حددت توقيت التوقف، وعدد الطلقات، ومكان إطلاق النار.

وأوضح بيرغمان أنه من منظور معرفي واستراتيجي، تُعد هذه النتيجة إشكالية للغاية بالنسبة لإسرائيل، لأنها تسمح لطهران بتصوير نفسها على أنها ردّت ولم تتراجع، بل وأنهت الجولة وفقاً لشروطها الخاصة.

وأضاف المحلل الإسرائيلي أن الكلمة الأخيرة في هذه المواجهة كانت للإيرانيين وليس لـ"إسرائيل".

وأشار إلى أن طهران توقفت عن القصف بعد توصلها إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار، وهو التفاهم الذي فُرض على "إسرائيل" رغماً عنها.

وأمس أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقف هجومها على دولة الاحتلال والذي بدأته ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #لبنان #إيران #ترامب #بيروت #طهران

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