الاحتلال يقتحم مدن الضفة ويشن حملة اعتقالات واسعة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملات الاقتحام والاعتقال في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واسعة واعتداءات على المواطنين.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحامها البلدة القديمة وعدة أحياء في المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: أبي عبيد وعنان الكخن من البلدة القديمة، وأحمد يامين من شارع 10، وأيمن بازيان من شارع السكة، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث تتمركز في محيط مخيم عسكر القديم، فيما اقتحمت أيضاً قرية جالود جنوب شرق المدينة وأطلقت قنابل الصوت بكثافة خلال الاقتحام.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سامي يوسف الشامي ونجله عمرو، بعد اقتحام منزلهما في المدينة وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نبيل الخطيب (26 عاماً) من قرية الشواورة شرق المحافظة، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، كما استولت على مركبته الخاصة خلال عملية الاقتحام.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد متروك، والد المطارد خباب متروك، خلال اقتحام نفذته في المحافظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في محافظة سلفيت الشابين قتيبة عيسى عياش ويحيى يونس عياش، خلال اقتحام بلدة رافات غرب المحافظة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة التابعة لبلدة دورا جنوب المحافظة، واحتجزت عدداً من المواطنين قبل أن تعتدي عليهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

المصدر / فلسطين أون لاين