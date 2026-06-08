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بالفيديو اسكتلنديون يحيون ذكرى لاعبي فلسطين الشهداء احتجاجاً على مباراة مع "إسرائيل"

08 يونيو 2026 . الساعة 23:04 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف

أحيا ناشطون ومواطنون اسكتلنديون ذكرى مئات لاعبي كرة القدم الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية، وذلك خلال وقفة نُظمت أمام الملعب الوطني في اسكتلندا، احتجاجاً على خوض منتخب السيدات الاسكتلندي مباراة أمام المنتخب الإسرائيلي في المجر.

ووفق ما أظهرته صور ومقاطع متداولة، وضع المشاركون الورود ورفعوا صور عدد من لاعبي كرة القدم الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعبيراً عن رفضهم إقامة المباراة وتضامناً مع الرياضيين الفلسطينيين.

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى محاسبة "إسرائيل" على الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدين أن إقامة اللقاء الرياضي في ظل استمرار الحرب تمثل تجاهلاً لمعاناة الفلسطينيين وللخسائر البشرية التي طالت الوسط الرياضي.

وتشهد عدة دول أوروبية تحركات ومواقف شعبية متزايدة تطالب بمقاطعة إسرائيل رياضياً وثقافياً، على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة وما خلّفته من خسائر واسعة في صفوف المدنيين، بما في ذلك الرياضيون والعاملون في القطاع الرياضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #احتجاجات مستمرة

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