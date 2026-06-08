فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وسام عفيفة يكتب: القاهرة… عقدة السلاح تقترب من مخرج سياسي

اسكتلنديون يحيون ذكرى لاعبي فلسطين الشهداء احتجاجاً على مباراة مع "إسرائيل"

قفزة بأسعار الغاز الأوروبية بسبب توترات مضيق هرمز

قتيلان بجريمتي إطلاق نار في الداخل المحتل

تهديدات "خارج السيطرة" أمام المباراة الافتتاحية لمونديال 2026

إيران تعلن وقف إطلاق نار مشروط بوقف العدوان على بيروت

الاحتلال يعتدي بالضرب على العمال ومستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين

خروقات متواصلة.. 7شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

حماس: الواجب الوطني يحتم على سفراء السلطة دعم غزة لا التحريض ضدها

5 عمليات نوعية في الضفة والداخل منذ بداية العام

قفزة بأسعار الغاز الأوروبية بسبب توترات مضيق هرمز

08 يونيو 2026 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
...
إمدادات الغاز - (صورة أرشيفية)

قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 5% خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات العسكرية بين "إسرائيل" وإيران وتجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفع سعر الغاز وفق مؤشر "تي تي إف" الأوروبي المرجعي إلى 51.2 يورو (نحو 59 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة مع اتجاه المستثمرين إلى تسعير مخاطر إضافية مرتبطة بأمن الإمدادات.

ويأتي الارتفاع في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة العالمية تواجه اضطرابات ناجمة عن التوترات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، فضلا عن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وشهدت المنطقة تصعيدا جديدا بعدما شنت "إسرائيل" غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الأحد، قالت إنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابعا لحزب الله، مما أسفر عن شهيدين و11 جريحا وفق تقارير محلية.

وأعقب ذلك إطلاق إيران دفعات من الصواريخ باتجاه "إسرائيل"، قبل أن تعلن "تل أبيب" تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران.

وتراقب أسواق الطاقة التطورات عن كثب، نظرا لما قد يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على تدفقات النفط والغاز، خصوصا مع استمرار القيود المفروضة على حركة الشحن المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#أسعار الغاز #مضيق هرمز #الطاقة العالمية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة