قتيلان بجريمتي إطلاق نار في الداخل المحتل

قتل شابان بجريمتي إطلاق نار في كفر قرع والمشيرفة داخل الأراضي المحتلة عام 48، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت مصادر محلية بمقتل الشاب إبراهيم حافظ أشقر إغبارية من بلدة أم الفحم، الليلة الماضية، جراء تعرضه لإطلاق نار في مخبز يملكه في بلدة كفر قرع، فيما قتل شاب آخر بعد منتصف الليل في قرية المشيرفة في وادي عارة.

وذكرت أن ضحية جريمة القتل في المشيرفة هو الشاب محمد عبد الهادي من أم الفحم.

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 121 قتيلا وقتيلة.

وبحسب مؤسسات ولجان فلسطينية فإن العنف في الداخل المحتل يأتي بدعم من شرطة الاحتلال لعصابات الإجرام وتغذية العنف بين فلسطيني الداخل المحتل.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: