الاحتلال يعتدي بالضرب على العمال ومستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح على عدد من العمال واعتقلتهم عند حاجز العيسوية العسكري شرقي مدينة القدس المحتلة، أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل المدينة.

وأوقفت قوات الاحتلال مجموعة من العمال على حاجز العيسوية، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب المبرح خلال عملية اعتقالهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، دون أن تتوفر معلومات دقيقة حول طبيعة الإصابات أو أوضاعهم الصحية.

وفي السياق، هاجمت مجموعات من المستعمرين، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين قرب دوار مخماس شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأعاقت حركة المرور في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين تجمّعوا في محيط الدوار، واعتدوا على مركبات المواطنين أثناء مرورها على الطريق، ما أدى إلى إعاقة حركة السير وخلق حالة من التوتر في المكان.

وأشارت إلى أن الاعتداءات تسببت بحالة من الخوف والارتباك في صفوف السائقين والمواطنين، خاصة في ظل تكرار هجمات المستوطنين على الطرق الرئيسة والفرعية القريبة من التجمعات الفلسطينية في محيط القدس المحتلة.

ويشهد محيط بلدات وقرى شمال شرق القدس خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في اعتداءات المستعمرين، التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم ومركباتهم، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: