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حماس: الواجب الوطني يحتم على سفراء السلطة دعم غزة لا التحريض ضدها

08 يونيو 2026 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قيادة السلطة إلى توجيه سفرائها حول العالم وإعطاء الأولوية القصوى لإظهار وإبراز الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعرب المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح، اليوم الاثنين، عن أسفه الشديد إزاء السلوك السياسي لبعض السفراء الفلسطينيين، منتقدًا قيامهم بالتحريض المباشر على غزة وأهلها والعمل على منع وصول الدعم الإنساني والإغاثي للقطاع، والتفاخر بتلك الممارسات.

وشدد قاسم على أن الواجب الوطني والدبلوماسي كان يفرض على هؤلاء السفراء حمل قضية أهل غزة المحاصرين إلى كافة المحافل الدولية والإقليمية، والعمل على حشد وتجنيد كل أشكال الدعم والمساندة لغزة، ولباقي ساحات ومحافظات شعبنا الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
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