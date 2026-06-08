5 عمليات نوعية في الضفة والداخل منذ بداية العام

رصد مركز معلومات فلسطين "معطي"، منذ بداية العام الجاري، وقوع 5 عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة والداخل المحتل، وأسفرت عن قتيلين وإصابات عدة.

واستذكر المركز، في إحصائيته، اليوم الاثنين، عملية الدهس التي نفذها الأسير دواس حسون من بيت أمرين بنابلس، بتاريخ 21 مارس، وأسفرت عن مقتل مستوطن.

وأشار إلى أنه بتاريخ 29 أبريل نفذ الشهيد عبد الحليم حماد من سلواد برام الله عملية طعن، وأسفرت عن إصابة جنديين من جيش الاحتلال.

ووقع اشتباك مسلح بتاريخ 11 مايو نفذه الشهيد أيمن الهشلمون من مخيم قلنديا بمدينة القدس المحتلة، وفي نهاية الشهر المحدد، نفذ الشهيد أمجد النتشة عملية دهس قرب مستوطنة "غوش عتصيون" بمحافظة بيت لحم، وأسفرت عن إصابة 4 مستوطنين.

وأخيرا، نفذ الشهيد عمر ياسين من الداخل المحتل عملية إطلاق نار بتاريخ 7 يونيو الحالي، وتحديدا قرب مستوطنة "كوخاف يائير" أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: