مصر تجدد دعمها الكامل لـ"أونروا" وولايتها الأممية

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، دعم بلاده الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وولايتها الأممية، مشدداً على أهمية مواصلة دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية المتواصل في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، القائم بأعمال المفوض العام لـ"الأونروا" كريستيان سوندرز، في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل دعم الوكالة والتحديات التي تواجه عملها، إلى جانب التطورات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في غزة.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على دعم الدور الحصري الذي تضطلع به "أونروا"، باعتبارها وكالة أممية لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مجدداً موقف بلاده الثابت الرافض لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعة.

وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الوكالة في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وما خلّفه من أوضاع إنسانية كارثية.

كما أدان الوزير المصري الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف "أونروا" وتقوض قدرتها على أداء مهامها الإنسانية، بما في ذلك القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات السكان في غزة، مهنئاً سوندرز لمناسبة توليه مهام منصبه.





وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مستقبل عمل الوكالة والتحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها في مناطق عملياتها الخمس، خاصة في غزة، حيث استمع الوزير المصري إلى رؤية القائم بأعمال المفوض العام بشأن جهود تطوير الوكالة وإصلاحها وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: