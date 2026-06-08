"القدس ليست بلا صاحب".. حديث وزير تركي يشعل غضب إسرائيلي

اندلعت مواجهة كلامية حادة عبر منصة (إكس) بين مسؤولين في تركيا و"إسرائيل"، وذلك على خلفية تصريحات نشرها مسؤول تركي عبر فيها عن أمله في رؤية مدينة القدس محررة.

وتطور السجال السريع ليشهد استحضار رموز تاريخية، مثل الإمبراطورية العثمانية ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

ونشر وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي رسالة قال فيها: "كما رأينا تحرر دمشق وحلب وقره باغ، سنرى في يوم من الأيام تحرر القدس بمشيئة الله. كان لي دعاء أرجوه من الله حين كنت في منصب الوالي".

وأضاف: "كما هو معلوم، بعد أن عملت في ولاية هذا المكان لخمس سنوات، تم تعييني في أرضروم، وعملت هناك لعامين ونصف العام. كان دعائي الذي يكبر بداخلي هو: يا رب ارزقني ولاية القدس ولو ليوم واحد".

وتابع تشيفتشي في خطابه: "وما زلت أؤمن أن الله سيرزقنا رؤية تلك الأيام. سيرزقنا ذلك بكل تأكيد. لقد آمنت بهذا بكل قلبي وما زلت أؤمن. وكما كان الحال في الماضي، ستكون تلك المناطق لنا من جديد، وستخضع لحكمنا وتصرفنا بمشيئة الله؛ لأن قائدنا هو زعيم عالمي مثل رجب طيب أردوغان".

Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz.



Benim valiyken Cenabı Hak'tan bir niyazım vardı. Malum burada beş sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. İki buçuk sene de orada görev yaptım. İçten içe… pic.twitter.com/8Ybw4tJH4g — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 6, 2026

كاتس يرد

في المقابل، رد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس على هذه التصريحات عبر رسالة كتبها باللغة التركية، وقال فيها: "أقول للمسؤول التركي الذي يطلق التهديدات ويحلم بحكم القدس: القدس ليست القسطنطينية، ودولة "إسرائيل" ليست إمبراطورية صليبية تتهاوى. "إسرائيل" دولة قوية وحازمة، وقد أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها في وجه كل التهديدات".

ولم يتأخر الرد التركي على تصريحات كاتس، حيث دخل رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، على خط المواجهة، ووجه رسالة قال فيها: "أود تذكير الوزير الإسرائيلي الذي يتطاول وهو يتجاوز حدوده عبر قضية القدس. لا يمكن لأحد أن يتعالى على الجمهورية التركية والشعب التركي أو يحاول تقويمنا، ولا أن يوجه أصابع التهديد نحو تاريخنا".

وأضاف: "قبل أن تنطقوا باسم أتاتورك، انظروا إلى سجل حكومتكم أمام القانون الدولي! نصيحتي لمن يحاول تحدي تركيا هي استخلاص العبر من التاريخ، وليس إطلاق الشعارات الحماسية".

وفي السياق ذاته، وجه كبير مستشاري الرئيس التركي، أوكتاي سارال، رسالة شديدة اللهجة لوزير الجيش الإسرائيلي سجل فيها قوله: "أيها الوقح المتجاوز للحدود! قبل أن تتجرأ على تهديد تركيا عبر قضية القدس، واجه الصفحات المظلمة التي كتبها التاريخ باسمك!".

وأضاف: "في حين تحاول العقلية التي تمثلها أنت البقاء على قيد الحياة وسط دموع الأبرياء وصرخات الأطفال وأنين المظلومين، وقف هذا الشعب العزيز عبر التاريخ بكل شموخ في وجه الظالم، وإلى جانب المظلوم".

وأكد سارال في تغريدته أن "القدس ليست مدينة عادية بالنسبة لنا، هي قبلتنا الأولى، وضمير الأمة، والأمانة المشتركة لملايين القلوب".

وختم سارال تدوينته بتوجيه رسالة قاطعة: "اعلم بكل يقين أن تهديداتكم ومن يقف خلفكم لن تجبر هذا الشعب على التراجع خطوة واحدة. وليعلم كل من يتطاول على العثمانيين أن العثمانية هي اسم لحضارة عظيمة كانت الملاذ للمظلوم، والكابوس المرعب للظالم. التاريخ مستمر في تسجيل من يذكر بالعدل، ومن يذكر بالظلم. القدس ليست بلا صاحب! هذا الشعب يملك القدرة والإرادة للدفاع عن مقدساته ودولته وقضيته، اليوم كما كان في الأمس".

Ey hadsiz ve küstah!



Kudüs üzerinden Türkiye’ye parmak sallamaya kalkışmadan önce, tarihin senin adına yazdığı karanlık sayfalarla yüzleş!



Senin temsil ettiğin zihniyet; yıllardır masumların gözyaşı, çocukların çığlığı ve mazlumların feryadı arasında ayakta kalmaya çalışırken,… https://t.co/6KHhHSrGQZ — Oktay SARAL (@oktay_saral) June 7, 2026

تحذير من سوء تقدير

وفي قراءة لتداعيات هذه المواجهة، علق الكاتب والمحلل دانييل ديفيس بقوله: "تواصل إسرائيل إضعاف موقفها عبر تهديد جيرانها. وسواء أحبت تل أبيب إسطنبول أو كرهتها، فإنها لن تجني أي مكسب من زيادة العداء بين الدولتين".

وأضاف ديفيس: "يبدو أن إسرائيل تعتقد أنها محصنة، وأن بوسعها قول وفعل أي شيء تريده تجاه أي دولة، معتمدة على وقوف الولايات المتحدة خلفها في كل وقت، وهو ما قد يمثل سوء تقدير قاتلاً بمرور الوقت".

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: