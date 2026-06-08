4 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

استشهد أربعة أشخاص، الاثنين، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة زفتا بمحافظة النبطية، ضمن هجمات على مواقع عدة في جنوب لبنان.

ورغم هدنة هشة بدأت في 17 نيسان/ أبريل الماضي، تواصل "إسرائيل" عدوانا على لبنان بدأته في 2 م آذار/ مارس الماضي، ما خلّف 3 آلاف و613 شهيدا و11 ألفا و72 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة زفتا فجرا.

وأوضحت أن إحدى الغارات استهدفت أحد مراكز الإيواء في زفتا، فيما استهدفت البقية مواقع بينها محيط “حسينية النساء” ومحيط المدرسة الرسمية ووسط البلدة.

وأضافت أن الشهداء هم: آدم وهبي ووالدته خديجة حمزة، ومحمد النعنوع وحسين عقيل.

وفي محافظة النبطية أيضا، أغار الطيران الإسرائيلي فجرا على بلدة عين قانا، وفي الصباح دمر منزلا في بلدة الشرقية، بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة النبطية، وفقا للوكالة.

وأضافت أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي ياطر وصفد البطيخ بقضاء بنت جبيل، ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط بأسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه واديي السلوقي والحجير (ممتدان في محافظتي النبطية والجنوب).

وفي قضاء جزين بمحافظة الجنوب، أفادت الوكالة بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة جبل صافي، بينما شن الطيران ثلاث غارات على أطراف بلدة سجد، بعد قصف مدفعي استهدف البلدة.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية سبع قذائف على منطقة القطراني في قضاء جزين، مستهدفة منطقتي كوع الفيل وجسر جورة خضر، وفقا للوكالة.

وفي قضاء صيدا بمحافظة الجنوب أيضا، أفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة السكسكية.

وتحتل "إسرائيل" مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

المصدر / فلسطين أون لاين