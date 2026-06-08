نعيم: قصف إيران للكيان ليس حدثًا عابرًا في معركة وجودية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. باسم نعيم، إن قصف إيران بالأمس ردًّا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، "ليس حدثًا عابرًا في معركة وجودية"، مشددا على أن ذلك "يعكس تحولات كبرى في معادلات الصراع وتثبيتًا لقواعد اشتباك جديدة".

وأضاف نعيم في تصريح له، الإثنين: "لم يعد العدو مبادرًا أو صاحب اليد العليا، قادرًا على العبث والإفلات بحماية أمريكية"، مؤكدا أن "القادم أفضل للمنطقة والأمة إذا أحسنّا إدارة هذه اللحظة".

ومساء أمس، شنت إيران، هجوما صاروخيا على "إسرائيل" في أول قصف من نوعه منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في إبريل / نيسان الماضي، وذلك ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأسفرت عن شهيدين و20 مصاباً، بحسب الصحة اللبنانية.

وفي أعقاب الهجمات الإيرانية، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طلب فيها عدم الرد على إيران.

المصدر / فلسطين أون لاين