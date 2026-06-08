مورينيو يستعد للعودة إلى تدريب ريال مدريد

يستعد البرتغالي جوزيه مورينيو للعودة لتدريب فريق ريال مدريد، وذلك بعد إعادة انتخاب فلورينتينو بيريز كرئيس للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن بيريز أكد العودة المتوقعة لمورينيو في تصريحاته بعد فوزه على إنريكي ريكيلمي، حيث كان أشار إلى نيته في التعاقد مع مورينيو لتدريب الفريق إذا فاز بفترة رئاسية ثامنة للنادي.

وذكرت تقارير أن مورينيو، مدرب بنفيكا، وافق على عقد يمتد لثلاثة أعوام للعودة إلى النادي الذي دربه في الفترة من 2010 إلى 2013 ليحل محل ألفارو أربيلوا، الذي تم تعيينه في يناير/كانون الثاني، عقب رحيل تشابي ألونسو.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال بيريز: “فزنا بالانتخابات، وسنواصل العمل للاستمرار في الفوز بالألقاب”.

وأضاف: “مازلت هنا، وأنا هنا للدفاع عن ريال مدريد”.

وأكمل: “سنواصل العمل، لكي يواصل الريال الفوز بالألقاب، وسنقاتل حتى النهاية لتحقيق الكأس الأوروبية السادسة عشرة”.

وتابع: “سنواصل الافتخار بملعب سانتياغو برنابيو، أفضل ملعب في العالم”.

وأكد: ” نفخر بامتلاك أفضل اللاعبين في العالم، ونفخر بالترحيب مجددا بأحد أفضل المدربين في العالم، ومدريديستا حقيقي هو جوزيه مورينيو. وكونوا على ثقة بأنه في ظل رئاستي، كان ريال مدريد وسيظل دائما ملكا لأعضائه”.

وفاز مورينيو بلقب الدوري الإسباني والكأس في أول فترة تولى فيها تدريب الفريق، ولكنه لم يفز بأي لقب محلي منذ أن قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري في 2014 / 2015.

ولم يخسر فريقه بنفيكا أي مباراة في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، ولكنه أنهى الموسم في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف بورتو، بعدما تعادل في 11 من أصل 34 مباراة.

المصدر / وكالات