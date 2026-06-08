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الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 72,980

08 يونيو 2026 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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لحظات من وداع الأهالي لأبناءهم الشهداء (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، وصول 9 شهداء و43 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية الصعبة.

970 شهيد منذ 11 أكتوبر

ووفقًا للوزارة، فقد بلغ إجمالي الشهداء منذ تاريخ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 970 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,063 إصابة، إضافة إلى انتشال 782 جثمانًا خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,980 شهيدًا و173,171 مصابًا، مؤكدة استمرار توافد الضحايا إلى المستشفيات مع تواصل العمليات العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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